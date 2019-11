IKEA deschide primul magazin din afara Bucureștiului. Când este programat evenimentul de la Dumbrăvița Retailerul suedez IKEA pregateste deschiderea unui magazin in Dumbravița, langa Timișoara, in cursul anului viitor, scrie profit.ro. Timișoara este orașul in care Ikea a tot amanat deschiderea unui magazin deși de aici primea printre cele mai multe comenzi online. Ultimul anunț al celor de la Ikea a fost ca vor deschide un magazin și la Timișoara, […] Articolul IKEA deschide primul magazin din afara Bucureștiului. Cand este programat evenimentul de la Dumbravița a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

