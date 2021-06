Stiri pe aceeasi tema

- Societatea de termoficare a Timișoarei trebuie sa plateasca statului 106,8 milioane de lei, echivalentul a 21,6 milioane euro, pentru ca nu a cumparat certificatele EUA pe anul 2020, cu care sa compenseze poluarea din anul anterior, potrivit tion.ro. Potrivit sursei citate, Dominic Fritza a afirmat…

- Compania aeriana Ryanair, care opereaza curse si in Romania, a fost amendata de autoritatea de concurenta din Italia cu 4,2 milioane de euro, pentru ca nu e restituit banii pentru zborurile anulate, scrie Reuters, citata de Agerpres.

- Compania VES si-a redus pierderile in primul trimestru din acest an la 1,2 milioane de lei, fata de 1,7 milioane de lei in primul trimestru al anului trecut, conform unui raport transmis Bursei de Valori Bucuresti. Compania a raportat venituri din exploatare de 5,409 milioane de lei, in primul…

- O filiala britanica a grupului aeronautic european Airbus a fost amendata de un tribunal de la Londra cu 28 de milioane de lire sterline (circa 32 de milioane de euro) dupa ce si-a recunoscut vinovatia intr-un dosar de coruptie legat de contracte incheiate cu Garda Nationala din Arabia Saudita, relateaza…

- Compania farmaceutica franceza Servier a fost amendata pentru vânzarea medicamentului Mediator, un medicament pentru slabit care ar fi cauzat moartea a sute de oameni, relateaza dpa și BBC, potrivit Agerpres. Firma Servier trebuie sa plateasca 2,7 milioane de euro (3,17 milioane de dolari)…

