Ikea a demarat lucrările la al treilea magazin din România, în Dumbrăvița, județul Timiș Retailerul suedez de mobila IKEA a inceput lucrarile de construcție la sensul giratoriu ce va permite accesul catre al treilea magazin al sau din Romania. Noul magazin va fi deschis in Timiș, și va fi inaugurat, probabil, anul viitor in localitatea Dumbravița, la 6 kilometri de Timișoara. Compania a inceput lucrarile la sensul giratoriu ce va permite accesul catre magazin, ceea ce implica largirea șoselei la patru benzi, potrivit Economica.net . In luna martie primarul comunei și-a dat acordul, printr-un referat de aprobare a unui proiect de hotarare, asupra modificarilor pe care IKEA le dorea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

