Stiri pe aceeasi tema

- IKEA renunța la catalogul printat, una dintre cele mai importante publicatii anuale la nivel mondial, cu o vechime de 70 de ani Grupul suedez IKEA, cel mai mare comerciant mondial de mobila, a anuntat luni ca a decis sa nu-si mai editeze catalogul, una dintre cele mai importante publicatii anuale la…

- Polonia a raportat joi un numar record de 27.143 de cazuri noi de infectare cu coronavirus și se apropie de pragul la care guvernul a spus ca ar putea fi fortat sa impuna carantina la nivel national, transmite Reuters.

- Trupa punk britanica The Damned s-a reunit in componenta sa originala dupa o pauza de peste trei decenii, iar membrii ei fondatori, ajunsi in jurul varstei de 65 de ani, vor sustine un turneu in iulie 2021, a anuntat miercuri agentia Reuters. Grupul britanic a anuntat miercuri ca va sustine un turneu…

- Directorul general de la grupul bancar italian UniCredit, Jean Pierre Mustier, este interesat sa accelereze planurile privind plasarea activelor din strainatate intr-un sub-holding din Germania, care sa fie separat de operatiunile din Italia, a declarat marti pentru Reuters o sursa din apropierea…

- Producatorul de automobile Volkswagen vrea sa devina lider mondial pe piața mașinilor electrice pana in 2025. Grupul german intenționeaza ast4fel sa depașeasca Tesla. Compania, impreuna cu...

- Acordul convenit de grupul chinez ByteDance cu firmele americane Oracle si Walmart, privind viitorul aplicatiei de video-sharing TikTok in SUA, nu ar urma sa fie aprobat de Guvernul de la Beijing, sustine un editorial publicat in cotidianul oficial chinez Global Times, preluat de Reuters. ByteDance…

- Acord SUA-Rusia privind importurile americane de uraniu rusesc Departamentul pentru Comert al SUA a incheiat luni un acord preliminar cu Rosatom, compania de stat pentru energie nucleara din Rusia, pentru reducerea importurilor americane de uraniu rusesc, in urmatorii 20 de ani. Decizia de reducere…