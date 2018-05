IJ anunta un alt control – de aceasta data la Curtea de Apel Bacau

Stiri pe aceeasi tema

- Cazul “Tataru”, de eroare judiciara, s-a terminat in instantele bacauane cu o decizie prea putin surprinzatoare. Mai ales dupa RIL-ul Inaltei Curti, de anul trecut, prin care se taie drastic sansele de a castiga un proces de despagubiri pentru eroare judiciara. In cazul “Tataru”, Curtea de Apel Bacau…

- La cateva ore, practic, de cand procurorul general facuse referire la solicitarea adresata de ministrul Justitiei, in privinta desecretizarii protocoalelor intre Ministerul Public, DNA si DIICOT cu Serviciul Roman de Informatii, si la o “analiza de legalitate” a acestei masuri, dinspre Parchetul General…

- A fost iar ingramadeala la metrou. Problemele au aparut marti dimineata pe magistrala 2, cea care leaga Berceniul de Pipera. O parte a calatorilor care au mers catre munca, marti dimineata, cu metroul bucurestean au constatat pe propria piele cat de aglomerate au fost peroanele – indeosebi in doua dintre…

- Ionel Arsene, presedintele PSD Neamt si al Consiliului Judetean Neamt, a parasit arestul preventiv miercuri, 28 februarie, la implinirea celor 30 de zile dictate de Curtea de Apel Bacau la cererea DNA. Arsene a fost trimis in judecata de DNA, in perioada in care se afla in arest, pentru doua infractiuni…

- I-au calcat, in primavara trecuta, Curtea de Conturi, i-au verificat, in decembrie, Corpul de Control al Instituției Prefectului Timiș, dar degeaba... The post Intr-o primarie din Timis se fac angajari inainte de terminarea concursului appeared first on Renasterea banateana .

- Curtea de Apel Alba Iulia s-au aflat, in 2017, pe locul 1 la nivel național privind media numarului de dosare pe care l-au avut de soluționat, dar și in ceea ce privește volumul de activitate. Din cele 12.801 cauze nou inregistrate pe rol, 6.213, adica aproape jumatate, sunt dosare de recurs avand ca…

- “DNA nu este un om, este o institutie si cred in acest lucru”, a subliniat Laura Codruta Kovesi, miercuri seara, in conferinta de presa organizata pentru a face unele precizari pe seama acuzatiilor formulate, in ultima perioada, la adresa unor procurori din cadrul Directiei. “Nu cred ca acest atac este…