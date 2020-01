IICCMER s-a sesizat din oficiu în privinţa activităţii lui Teodor Meleşcanu în zilele de 19 şi 20 decembrie 1989 ”ICCMER s-a sesizat din oficiu cu privire la imprejurarile și condițiile in care domnul Meleșcanu Teodor Viorel a acționat, ca reprezentant al delegației romane la reuniunile de la Viena din perioada 19-20 decembrie 1989, in contextul savarșirii de infracțiuni contra umanitații de catre autoritațile regimului comunist in timpul evenimentelor de la Timișoara, soldate cu numeroase pierderi de vieți omenești și ranirea grava a multor persoane”, a transmis ICCMER, potrivit HotNews. ”Potrivit telegramelor diplomatice, Meleșcanu Teodor Viorel ar fi participat, in calitate oficiala, la dezinformarea… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net ”Potrivit telegramelor diplomatice, Meleșcanu Teodor Viorel ar fi participat, in calitate oficiala, la dezinformarea…

Stiri pe aceeasi tema

- Distribuția neuniforma a doctorilor amplicifa problemele grave ale sistemului de sanatate romanesc Pe 28 noiembrie 2019 Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OECD) a publicat raportul anual privind profilul sanatații in 2019 in Romania. Raportul arata ca in Romania sunt cele mai mici…

- Pe 20 decembrie 1989, Teodor Meleșcanu s-a opus "dur" pastrarii unui moment de reculegere la Organizația pentru Securitate și Cooperare in Europa, in memoria victimelor represiunii manifestațiilor de la Timișoara, conform unui document diplomatic american, publicat de jurnalistul canadian Stanley…

- Presedintele Senatului Teodor Melescanu s-ar fi opus „dur” in decembrie 1989 la pastrarea unui moment de reculegere la Organizatia pentru Securitate si Cooperare din Europa (OSCE) pentru memoria victimelor de la Timisoara, potrivit unui document diplomatic american, publicat acum de un jurnalist canadian.…

- Presedintele Senatului Teodor Melescanu s-ar fi opus „dur” in decembrie 1989 la pastrarea unui moment de reculegere la Organizatia pentru Securitate si Cooperare din Europa (OSCE) pentru memoria victimelor de la Timisoara, potrivit unui document diplomatic american, publicat acum de un jurnalist canadian.…

- Pe 20 decembrie 1989, Teodor Meleșcanu, pe atunci reprezentant al Romaniei la Națiunile Unite, s-a opus "dur" pastrarii unui moment de reculegere la ONU, in memoria victimelor represiunii manifestațiilor de la Timișoara. Fostul ministru de Externe a catalogat drept nefondate informațiile din presa occidentala…

- Cetațenii Belarusului sunt așteptați duminica la urne pentru alegerea membrilor Parlamentului, scrutinul fiind considerat de analiști drept un barometru al puterii președintelui Aleksandr Lukașenko, care conduce fosta republica sovietica de un sfert de secol, relateaza agenția DPA, citata de Mediafax.Membrii…

- Retragerile de trupe dintr-un sat din regiunea Donbass din estul Ucrainei vor incepe sambata la 10.00 GMT, a anunta vineri intr-un comunicat Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), potrivit Reuters.Kievul si rebelii separatisti sprijiniti de Rusia au convenit la retrageri…

- Austria este una dintre ultimele tari europene care interzice fumatul in cafenele si restaurante, in contextul in care aproape un sfert din populatia tarii de 8,8 milioane de persoane fumeaza, peste media UE (18%). Inainte ca masura sa intre in vigoare, la miezul noptii, mai multe baruri din…