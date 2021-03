„Îi supărăm pe cei putrezi din vârful piramidei”. Cântecul de protest care scoate oamenii în stradă (VIDEO) O melodie a carei versiune oficiala are 1,5 milioane de vizualizari pe YouTube și ale carei versuri denunța gestionarea crizei de sanatate de catre guvern este hit al protestelor de strada din Franța. Mesajul este reluat de participanți și organizatori ai mai multor manifestari de acet tip, dintre care unele resping fara echivoc purtarea maștilor și masurile de sanatate. „Danser encore” este titlul melodiei compusa de HK, numele de scena al artistului originar din Roubaix, pe numele real Kaddour Hadadi. In ciuda pandemiei, HK continua sa transmita in mod regulat hitul sau anti-izolare. Spre exemplu,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Am discutat astazi, la Parlament, cu domnul Bruno Even, CEO Airbus Helicopters si cu domnul Georges Durdilly, directorul general Airbus Helicopters Romania, despre dezvoltarea industriei aeronautice in Romania si oportunitatea unui proiect industrial, care sa cuprinda productia si mentenanta de elicoptere,…

- Autoritatile ruse au anuntat marti ca acorda termen de o luna retelei americane de socializare Twitter pentru a elimina continutul "ilegal" de pe platforma sa, sub amenintarea blocarii, informeaza Agerpres, care citeaza AFP.

- Autoritatile din Ocna Mures, oras in care se exploateaza sarea de peste doua milenii, vor sa infiinteze un muzeu in aer liber dedicat sarii, prin atragerea de fonduri europene, estimate la 5 milioane de euro, si prin care s-ar reabilita, ecologiza si amenaja campul de sonde din centrul localitatii,…

- CHIȘINAU, 14 feb – Sputnik. Poetul Grigore Vieru (14 februarie 1935 - 18 ianuarie 2009) este comemorat duminica, 14 februarie, in ziua in care ar fi implinit 86 de ani. © Sputnik / Rodion ProcaFestival organizat de ziua poetului Grigore Vieru Deschiderea celei de-a 10-a ediții a Festivalului…

- Rata de infectare, atat in municipiu, cat și in județ, este in scadere. In acest context Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a adoptat joi Hotararea nr. 27/2021, privind scenariile de funcționare ale școlilor din județ. CJSU Brașov a aprobat scenariile de funcționare ale unitaților de invațamant…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Slovacia ca Institutul slovac de Meteorologie si Hidrologie a emis, pentru perioada 11 februarie, ora 05:00 – 13 februarie 2021, orele 23:59, un cod portocaliu de vant, precipitatii…

- Autoritațile mexicane le-ar fi blocat accesul romanilor pentru ca aceștia nu ar fi putut justifica scopul calatoriei, conform surselor Realitatea PLUS. Mai mult, au aparut deja marturii ale romanilor aflați la Cancun, blocați in aeroport. Aceștia și-au spus povestea pe Facebook. Ce spun romanii blocați…

- Filarmonica din Pitești anunța ca joi organizeaza primul concert cu public din acest an. Sala va primi spectatori doar pana la ocuparea a 30% din capacitate, conform regulilor stabilite de autoritațile locale in timpul epidemiei de Covid 19. Primul concert cu spectatori din 2021 de la Filarmonica…