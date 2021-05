Stiri pe aceeasi tema

- F. T. Potrivit unui comunicat al Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, aseara, in jurul orei 20, un transport – format dintr-un camion cu greutatea de 100 de tone – a inceput deplasarea pe traseul intrarea pe A1 Sibiu/DJ 106 – A1 – DN1 – Brașov – DN 1A Ploiești…

- La fața locului au fost mobilizate o mașina de stingere, 3 echipaje de descarcerare, precum și 4 ambulanțe SMURD, din care una de terapie intensiva mobila."Pe DN1, km 103+900 Nistoresti, pe sensul de mers Brașov catre Ploiesti s-a produs un accident rutier. Implicați un conducator auto in varsta de…

- CS Universitar Tg.Mureș a invins, duminica, la Blejoi (jud. Prahova) pe CSU Ploiești cu scorul de 77-33 (18-11, 28-12, 7-4, 24-6), intr-un meci din Liga I de baschet masculin. Vlad Nistor cu 20 puncte și Engi David (16) au fost cei mai buni marcatori ai formației mureșene. In urma acestei victorii,…

- Numarul extrem de mare de ciori care si-au facut cuiburi in castanii care marginesc Bulevardul Independentei din Ploiesti, una dintre cele mai cunoscute zone de promenada din oras, a determinat autoritatile locale sa apeleze la masuri excentrice pentru alungarea pasarilor.

- Drumul national 1A va fi inchis circulatiei publice, sambata, pe un tronson de aproape opt kilometri, la limita dintre judetele Prahova si Brasov, masura fiind luata intrucat in zona se desfasoara Raliul Brasovului 2021. Politia anunta rute ocolitoare pentru traficul greu si pentru celelalte tipuri…

- F. T. La sfarșitul saptamanii, jandarmii prahoveni au prins, pe strada Ștrandului din Ploiești, trei persoane care – dupa cum se precizeaza intr-un comunicat de presa al IJJ Prahova – , „dupa ce au forțat ușile din spate și au rupt sigiliul remorcii unui autotren destinat sa aprovizioneze magazine de…

- Ministerul Sanatații informeaza urmatoarele cu privire la incendiul produs in aceasta seara in localitatea Inotești din județul Prahova:Doi pacienți au suferit arsuri in incendiul violent care a izbucnit luni seara in satul Inotești din comuna prahoveana Colceag.Aceștia au fost fost transportați la…

- Aristotel Bunescu Debutul lunii martie, 2021, readuce in atentia generala martișorul. Am vrut sa scriu in atentia tuturor, dar nu este adevarat, pentru simplul motiv ca mai sunt unii bipezi insensibili la așa ceva. Dar, sa nu ne pierdem optimismul. Pietele au fost invadate deja de vanzatori autorizati.…