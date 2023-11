Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Azerbaidjan a fost reținut pentru organizarea transportarii ilegale a 10 solicitanți din Turcia spre Uniunea Europeana, cu tranzitarea Moldovei. Barbatul de 34 de ani, iși deservea clienții in baza unei taxe ce varia intre 6500 pana la 8000 euro de la fiecare migrant.

- Un automobil și un telefon mobil, ambele folosite in organizarea migrației ilegale, au fost ridicate in cadrul unor percheziții domiciliare, efectuate in raionul Comrat. Polițiștii de frontiera, in coordonare cu Procuratura raionului Taraclia, au descins la domiciliul unui conațional care ar fi facilitat…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Direcției regionale VEST, in coordonare cu Procuratura raionului Hincești și cu suportul colegilor din Direcția regionala EST, au descins la domiciliul unui banuit intr-o cauza penala, pornita pe organizarea migrației ilegale. In rezultat, un conațional a fost reținut…

- Oamenii legii au descins la domiciliul unui banuit intr-o cauza penala, pornita pe organizarea migrației ilegale, la Caușeni. Astfel, un moldovean a fost reținut și ridicat de la domiciliul acestuia un automobil care ar fi fost utilizat in transportarea migranților ucraineni.

- Polițiștii de frontiera din cadrul Direcției regionale VEST, in coordonare cu Procuratura raionului Hincești și cu suportul colegilor din Direcția regionala EST, au descins la domiciliul unui banuit intr-o cauza penala, pornita pe organizarea migrației ilegale. In rezultat, un conațional a fost reținut…

- Un barbat din Caușeni, banuit intr-o cauza penala, pornita pe organizarea migrației ilegale, a fost percheziționat. In rezultat, acesta a fost reținut și ridicat de la domiciliul acestuia un automobil care ar fi fost utilizat in transportarea migranților ucraineni. Conform informațiilor operative, banuitul…

- Un barbat in varsta de 40 de ani, originar din raionul Briceni, a fost reținut pentru 72 de ore, fiind cercetat penal pentru organizarea migrației ilegale a trei cetațeni ucraineni. Pentru „serviciile” prestate acesta ar fi obținut 14 000 de dolari, potrivit Deschide.md. Precum au stabilit oamenii legii,…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate (PCCOCS) a anunțat vineri prima condamnare din dosarul celor circa 100 de cetațeni sirieni. Un barbat din Ceadir-Lunga va plati amenda și nu va avea dreptul sa transporte pasageri, dupa ce a fost gasit vinovat de organizarea migrației ilegale a…