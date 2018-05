Unul dintre cei mai temuți lideri ai gruparii Al Qaeda a fost ținut prizonier in Romania, intr-o inchisoare secreta a CIA. Deși aceste zvonuri existau inca din 2005, acum s-a aflat oficial de existența „centrului de detenție”, dupa ce Abd al-Rahim al-Nashiri, acuzat de acte de terorism, a dat Romania in judecata la CEDO și […] The post ”Ii hraneau forțat prin fund, ii violau cu tuburi și…” appeared first on Cancan.ro .