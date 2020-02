Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Donald Trump a anuntat joi ca Statele Unite l-au ucis pe liderul Al-Qaida in Peninsula Arabica (AQAP) Qassim al-Raymi, in cursul unei operatiuni de combatere a terorismului in Yemen, relateaza Reuters si AFP.

- Directorul general al grupului Alphabet, compania mama a Google, Sundar Pichai, a sustinut luni propunerea Uniunii Europene de interzicere temporara a tehnologiei de recunoastere faciala, din cauza posibilitatii de a fi folosita cu rea-intentie, transmite Reuters. ”Consider ca este important…

- Jucatoarea de tenis Serena Williams (9 WTA) va reveni in echipa de Fed Cup a Statelor Unite in meciul de calificare contra Letoniei de luna viitoare, a anuntat Federatia americana de tenis. Detinatoare a 23 de titluri de Mare Slem, Serena Williams a jucat ultima oara pentru Statele Unite…

- Un numar de 21 de cadeti sauditi care se pregateau in Statele Unite vor fi expulzati in urma unei investigatii referitoare la un atac armat efectuat de un ofiter saudit, in care trei americani au fost ucisi la o baza navala din Florida despre care procurorul general al Statelor Unite, William Barr,…

- UNESCO reamintește Statelor Unite protecția bunurilor culturale in caz de conflict. Directoarea generala a UNESCO, Audrey Azoulay, a reamintit luni ca Statele Unite au ratificat doua conventii care protejeaza bunurile culturale in caz de conflict, dupa amenintari ale lui Donald Trump ca armata SUA ar…

- Ultimele teste efectuate de Coreea de Nord au scopul de a descuraja amenințarile venite din partea Statelor Unite, a declarat sambata un oficial militar nord-coreean de rang inalt, relateaza site-ul agenției Reuters, conform Mediafax.Citește și: PLANUL PNL, direct in Parlament: cum vrea Guvernul…