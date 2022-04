Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan a avut o prima reacție pentru fanatik.ro dupa ce ieri, in spațiul public, s-a zvonit ca s-a logodit. Impresara a aparut cu un inel de logodna, unul prețios, cu diamante, și de aici au pornit suspiciunile. In urma cu aproximativ o zi, Anamaria Prodan a postat pe pagina ei de Instagram…

- Anamaria Prodan continua seria dezvaluirilor exclusive pentru Antena Stars in scandalul divorțului cu Laurențiu Reghecampf. Impresara a povestit episodul in care Bebeto, fiul ei și al antrenorului, l-a prins pe aceasta cu amanta. Copilul de 13 ani le-a batut la ușa.

- Anamaria Prodan a facut o serie de declarații neașteptate cu privire la casnicia pe care ea și Laurențiu Reghecampf au avut-o. Vedeta a oferit detalii cu privire la viața personala a lui Laurențiu. Iata ce a spus la XNS.

- Scandalul nu pare sa se termine aici intre Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan, ci din contra, izbucnește și mai tare de la zi la zi. Astazi, impresara a publicat noi declaranții tranșante unde marturisește ca inca soțul ei a fost umilit de Corina Caciuc și chiar lovit de catre ea.

- Anamaria Prodan a rabufnit dupa ce Laurențiu Reghecampf nu a vrut sa se prezinte ieri la primul termen la divorțului. Impresara spune ca l-a chemat pe antrenorul de la Universitatea Craiova sa divorțeze la notar, insa acesta nu a vrut. Vedeta iși dorește sa se incheie cat mai repede procesul de divorț…

- Anamaria Prodan are in plan sa scoata o carte despre divorțul de Laurențiu Reghecampf. Impresara a marturisit ca va pune acolo toate dovezile pe care le are despre antrenorul de la Universitatea Craiova. Vedeta a aflat din presa ca soțul ei a depus actele de divorț, deși știa ca acesta are o relație…