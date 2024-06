Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda s-au casatorit in urma cu 9 ani, insa, relația lor a inceput in urma cu 11 ni, cand erau colegi la emisiunea prezentata de Gabriela. Au impreuna doua fete și formeaza unul dintre cele mai soldin showbiz. Vedeta a dezvaluit cum va petrece vacanța de vara alaturi de familia…

- De ani buni, traiește o frumoasa poveste de dragoste cu poate cea mai cunoscuta femeie din showbiz-ul romanesc, insa a reușit sa stea departe de lumina reflectoarelor, preferand sa iși traiasca fericirea departe de ochii și urechile strainilor. Acum a venit momentul sa iși deschida sufletul. Adrian…

- Daca „te simți mereu racit”, tușești, iți simți „simți capul greu”, nasul e mereu infundat și el, este posibil sa fie o alergie. Ai putea crede ca doar polenul iți cauzeaza suferința, dar și alte substanțe pot fi implicate, susțin alergologii.

- Iulia Vantur și Salman Khan au o relație frumoasa de peste 12 ani, dar nu au ajuns in fața ofițerului de stare civila. O romanca stabilita in India a oferit mai multe detalii despre viața lor privata și a venit cu detalii in exclusivitate la Antena Stars.

- Berbec (21 martie - 19 aprilie): In aceasta saptamana, vei simți o creștere a increderii in tine și a curajului in relația ta. Este momentul ideal sa-ți exprimi sentimentele și sa impartașești cu partenerul tau aspirațiile tale pentru viitor.Taur (20 aprilie - 20 mai): Comunicarea va fi cheia succesului…

- Trei semne zodiacale ar putea regreta ca și-au pus sufletul pe tava. Pe de o parte, se vor elibera și se vor simți in largul lor, dar pe de alta parte, s-ar putea sa ajunga sa exprime mai mult decat și-au dorit. Intr-un moment de incredere și bunavoința, s-ar putea sa mergi puțin prea departe, dar vei…