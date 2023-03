Stiri pe aceeasi tema

- Participantii la manifestarile dedicate Zilei Libertatii Secuilor, organizate la Monumentul Secuilor Martiri din Targu Mures, au adoptat, vineri, o petitie adresata autoritatilor statului, prin care solicita Guvernului „sa inceapa tratative despre statutul Tinutului Secuiesc cu reprezentantii legitimi…

- Consiliul National Secuiesc a venit cu solicitarea la manifestarile dedicate Zilei Libertatii Secuilor, organizata la Targu Mureș, dorind ca discuțiile sa fie purtate in autoritațile romane și „reprezentanții legitimi ai poporului secuiesc”.

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri despre achizitia unei aeronave oficiale, dupa relatarile potrivit carora Klaus Iohannis a mers cu o aeronava privata in vizita oficiala din Japonia, ca el crede ca si statul roman e necesar sa aiba asa ceva. Imi asum ceea ce spun, chiar…

- Presedintele PSD și al Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat luni, 20 februarie, dupa intrevederea cu ministrului Afacerilor Interne din Republica Moldova, Ana Revenco, și inaintea discuțiilor de la București cu președinta Maia Sandu , ca Romania sustine necesitatea infiintarii unui grup de…

- Premierul Nicolae Ciuca a avut o prima intrevedere cu noul ambasador al SUA la București, Kathleen Ann Kavalec, ce i-a urmat lui Adrian Zuckerman, ambasadorul numit de Trump in post in 2019 și care a plecat la inceputul anului 2021. In cadrul intalnirii, premierul Romaniei a subliniat importanta reprezentarii…

- Secuii din Romania cer autonomie teritoriala. Reprezentanții Consiliului Național al Secuilor (CNS) au trimis deja o scrisoare catre premierul Nicolae Ciuca. Președintele CNS susține ca țara noastra și-a asumat unele angajamente in momentul aderarii la Consiliul Europei, unele fiind legate de minoritați.…

