Iguane înghețate vor CĂDEA din copaci Omenirea se confrunta din ce in ce mai des cu fenomene extreme și, ceea ce este destul de ingrijorator, unele dintre aceste fenomene nu pot fi “prezise” din timp. Uneori sunt doar...banuite, iar oamenilor nu le ramane decat sa se intrebe „Oare cand se va intampla?”, deși suna oarecum apocaliptic.... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Serviciul National de Meteorologie (NWS) din Statele Unite a atentionat populatia din Florida cu privire la posibile caderi de iguane, pe fondul patrunderii unei mase de aer rece in statul american, relateaza...

- Serviciul Meteorologic Național a emis o avertizare inedita pentru statul american Florida, dupa ce temperaturile au scazut pana aproape de 0 grade. Odata cu aceasta scadere a temperaturilor, are loc un fenomem mai puțin obișnuit: reptilele cad din copaci.

