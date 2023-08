IGSU:Vremea nefavorabila a produs efecte in 35 de localitati din 19 judete BULETIN DE PRESA31 august 2023 Vremea nefavorabila a produs efecte in 35 de localitati din 19 judete In ultimele 24 de ore, fenomenele hidrometeorologice au produs efecte in 35 de localitati din 19 judete AB, BC, BH, BN, BR, CV, DB, GL, HR, HD, IL, IS, IF, MS, NT, PH, SM, VS si VN si municipiul Bucuresti. Cu eforturi sustinute, pompierii au actionat in sprijinul populatiei si administratiei publice locale pentru evacuarea apei din 22 case, 35 curti, 9 beciuri, 1 pasaj, 5 strazi, precum si pentru ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

