IGSU: Zilnic în România se produc 19 incendii la locuinţe, majoritatea în sezonul rece Peste 6.800 de incendii la locuinte, soldate cu aproape 1.000 de persoane decedate sau ranite, au avut loc in cursul anului 2019, ceea ce inseamna o medie zilnica de 19 astfel de evenimente, informeaza sambata Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). Majoritatea incendiilor se produc in sezonul rece si au un impact major asupra vietii, sanatatii si bunurilor cetatenilor, se subliniaza in informarea IGSU. Astfel, pe timpul incendiilor produse anul trecut au fost raniti 691 de adulti si 34 de copii, iar alti 252 de adulti si 10 copii au decedat. Cele mai multe pierderi de vieti s-au… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

