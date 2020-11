Stiri pe aceeasi tema

- Echipe mixte ale Directiilor de Sanatate Publica si ale Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta vor desfasura, începând de luni, controale în toate sectiile de terapie intensiva de la nivel national pentru verificarea instalatiilor si…

- Ziarul Unirea CONTROALE la toate secțiile ATI din țara, dupa tragedia de la Piatra Neamț. 10 oameni, decedați in urma incendiului de la Spitalul Județean Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) și direcțiile de sanatate publica din județe incep controalele in secțiile de terapie intensiva…

- Dupa tragedia din ATI Piatra Neamț, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) și direcțiile de sanatate publica din județe incep controalele in secțiile de terapie intensiva și verificarea instalațiilor și a condițiilor de punere in funcțiune a aparaturii medicale in ATI, noteaza Mediafax.…

- Dupa tragedia din sectia ATI a spitalului din Piatra Neamț, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) și direcțiile de sanatate publica din județe incep controalele in secțiile de terapie intensiva și verificarea instalațiilor și a condițiilor de punere in funcțiune a aparaturii medicale…

- Guvernul a trimis Direcțiile de Sanatate Publica și specialiștii IGSU in control la secțiile de terapie intensiva din spitalele din toata țara, pentru a verifica instalațiile și modul in care funcționeaza aparatura medicala.Decizia a fost luata in ședința de duminica de la Guvern, pe tema incediului…

- Dupa tragedia din ATI Piatra Neamț, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) și direcțiile de sanatate publica din județe incep controalele in secțiile de terapie intensiva și verificarea instalațiilor și a condițiilor de punere in funcțiune a aparaturii

- Șapte persoane și-au pierdut viața sambata seara și una se afla in stare critica in urma izbucnirii unui incendiu la Secția de terapie intensiva a Spitalului Județean din Piatra Neamț, a anunțat purtatoarea de cuvant a ISU Neamț, Irina Popa. MOISE GURAN prezice o prabușire fara precedent a economiei…