IGSU se „îmbogățește” cu ambulanțe speciale pentru nou-născuți Douasprezece ambulanțe pentru nou nascuți, destinate transportului in condiții de terapie intensiva, au intrat marți in dotarea IGSU. Ministrul de Interne, Lucian Bode, spune ca noile dotari reprezinta ”o șansa in plus la viața pe care de astazi o oferim celor mai vulnerabili dintre pacienți”. Cele 12 ambulanțe speciale sunt achiziționate din fonduri externe nerambursabile, valoreaza doua milioane de euro și sunt dotate cu echipamente moderne, de ultima generație, urmand a inlocui cele 9 ambulanțe tip neonatologie aflate pana acum in dotarea IGSU. ”Nu putem vorbi de salvarea de vieți fara dotari… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lucian Bode (PNL), ministrul de Interne, a confirmat, marti, faptul ca in biroul secretarului de stat Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a fost gasit un microfon. Parchetul General face verificari. „Nu as putea comenta mai mult, dar va asigur ca acordam sprijin unitatilor…

- Bode a participat, la solicitarea grupului parlamentar AUR, la "Ora Guvernului", tema dezbaterilor fiind "Calitatea detinuta de domnul secretar de stat Raed Arafat in cadrul Departamentului pentru Situatii de Urgenta"."Separatia puterilor in stat este un principiu constitutional de baza. Dar, pentru…

- Guvernul a aprobat Ordonanta de Urgenta privind plafonarea preturilor la energie electrica si gaze timp de un an, atat pentru consumatorii casnici, cat si pentru cei industriali, a scris, pe Facebook, ministrul de resort, Virgil Popescu . “Romanii vor avea parte de sustinerea Guvernului pentru plata…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anuntat aprobarea unei Ordonanțe de Urgenta pentru a asigura cazarea si suportul necesar pentru cetațenii straini care provin din zona conflictului din Ucraina.

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, susține ca structurile MAI din zona de granița sunt mobilizate la maxim și se pregatesc de primirea unui numar mare de imigranți ucrainieni. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, a declarat luni seara ca „toate elementele” sunt reunite pentru o ofensiva militara „puternica” a Rusiei in Ucraina, informeaza Agerpres , care preia France Presse. „Exista toate elementele pentru a fi declansata o ofensiva puternica din partea fortelor…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, susține ca nimeni nu este de neinlocuit, dar șeful DSU, Raed Arafat, se bucura de susținerea sa, asta pentru ca este un om „serios și eficient”. ”Nimeni nu este de neinlocuit, nici ministrul, nici prim-ministrul. Doctorul Raed Arafat este nu om serios, un…

- Romania a pregatit tabere pentru refugiați in care poate primi civili din Ucraina. Anunțul in acest sens l-a facut, miercuri, 9 februarie, ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode. „Am avut o sedinta a CSAT in care fiecare institutie si-a prezentat planul de actiune, in conditiile in care acest conflict…