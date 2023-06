Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratului General pentru Situații de Urgența a primit prima nava multirol de cautare, salvare și de intervenție la incendiu pe mare. Vasul, cu dotari de ultima ora, a costat peste 20 de milioane de euro.

- Prima nava multirol de cautare, salvare si de interventii la incendii pe mare din dotarea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), construita cu fonduri europene in valoare de 20,3 milioane de euro in Santierul Naval Damen Galati, a fost lansata la apa vineri, in prezenta ministrului…

- Astazi 14 iunie, zeci de salvatori și pompieri din municipiul Chișinau, dar și din subdiviziunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgența s-au mobilizat pentru a dona singe oamenilor aflați in dificultate de sanatate. Astfel, angajații IGSU s-au prezentat la Centrele Naționale…

- Marți 13: Ziua Informarii Preventive marcata de salvatorii de la ISU Alba Marți 13: Ziua Informarii Preventive marcata de salvatorii de la ISU Alba Ziua Informarii Preventive este organizata anual, ori de cate ori data de 13 coincide cu o zi de marti, fiind o inițiativa a Inspectoratului General pentru…

- Aproape 5.000 de pompieri au asigurat, zilnic, misiunile de protectie a populatiei, la nivel national, in minivacanta prilejuita de Ziua copilului si Sarbatoarea Rusaliilor Ortodoxe."In primele cinci zile ale lunii iunie, peste 7.357 de situatii de urgenta au fost gestionate de echipajele operative,…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) a precizat ca circula, in mod fals, un mesaj pe WhatsApp referitor la masurile de autoprotectie pentru populatie in cazul contaminarii radioactive a mai multor regiuni din tara. „Mesajul de mai jos NU APARTINE IGSU! Avand in vedere sesizarile primite…

- Angajatii Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au desfasurat, in perioada minivacantei de Paste, peste 11.200 de interventii in situatii de pericol, in timp ce echipajele ISU au avut peste 5.600 de misiuni, in usoara crestere fata de anul trecut. Dintre acestea, circa 4.700 au fost pentru acordarea…

- Inspectorii de prevenire din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgența au dat amenzi de peste doua milioane de lei bisericilor și manastirilor care au și unitați de cazare in urma unor controale care au vizat masurile de siguranța la incendiu, informeaza Agerpres.