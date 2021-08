Stiri pe aceeasi tema

- FOTO| A inceput misiunea celor 142 de pompieri romani in Grecia. Asigura protecția a trei localitați din Attica FOTO| A inceput misiunea celor 142 de pompieri romani in Grecia. Asigura protecția a trei localitați din Attica Pompierii romani aflati in misiunea din Grecia intervin, duminica, pentru a…

- Grecia: Pompierii romani asigura protecția a trei localitați din Attica FOTO: IGSU. Pompierii români din Grecia au astazi misiunea de a asigura protecția a trei localitați din zona Attica, transmite Departamentul pentru Situații de Urgența. Salvatorii vor acționa pentru limitarea…

- O noua misiune a pompierilor romani in Grecia.Astazi, pompierii romani din Grecia au misiunea de a asigura protectia a trei localitati din zona Attica. Salvatorii vor actiona pentru limitarea flacarilor astfel incat propagarea incendiilor sa nu puna in pericol comunitatile, potrivit IGSU.Dispozitivul…

- Pompierii romani din Grecia au misiunea de a asigura protecția a trei localitați din zona Attica. Duminica, salvatorii acționeaza pentru limitarea flacarilor astfel incat incendiile sa nu puna in pericol comunitațile. Potrivit IGSU, dispozitivul de intervenție este format din 8 mașini de stingere…

- Cei 142 de pompieri romani au misiunea de a asigura protecția a trei localitați din zona Attica, a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgența, intr-o postare pe Facebook. Contingentul de salvatori a ajuns in Grecia sambata seara . Salvatorii vor acționa pentru limitarea flacarilor astfel…

- Totodata, 6 salvatori din cadrul Unitatii Speciale de Interventie in Situatii de Urgenta vor avea misiunea de a asigura alimentarea autospecialelor cu apa, precum si crearea de culoare pentru limitarea propagarii incendiilor, cu ajutorul drujbelor.In aceasta dimineata, actiunile de stingere si protectie…

- Cei peste 100 de pompieri romani, care au plecat in Grecia sa ajute la stingerea incendiilor, intervin și astazi in insula Evia. Acțiunea pompierilor romani continua și astazi, in zona Spathari din insula Evia. Incepand cu ora 08.00, 45 de pompieri acționeaza pentru lichidarea incendiilor care au cuprins…

- Un ziar online din Grecia scrie ca elenii au fost uimiți de modul de operare al pompierilor romani care au venit pentru a ajuta la stingerea incendiilor de pe insula Evia, informeaza News.ro .”Ce au facut pompierii romani cand au ajuns in Evia de grecii s-au uitat la ei ca la… extratereștri?”, scrie…