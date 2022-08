Stiri pe aceeasi tema

- _13 august_/ *misiunile modulului național de stins incendii continua in Franța* Astazi, 36 de pompieri romani, cu 9 mijloace tehnice, *continua misiunea de stingere in zona Quartier Le Frayot, din Sud-Vestul Franței*, sub coordonarea ofițerului de legatura al țarii gazda. Misiunile executate de catre…

- IGSU anunta, vineri seara, ca 19 dintre cei 77 de pompieri militari romani dislocati in Franta, cu 4 autospeciale de stingere, au derulat prima misiune in zona Quartier Le Frayot, din Sud-Vestul Frantei. ”Misiunile executate de catre personalul modulului RO-GFFF-V au constat in limitarea propagarii…

- Guvernul Romaniei a decis sa acorde Franței o mana de ajutor pentru a lupta contra contra incendiilor devastatoare, care s-au propagat mai ales in jurul zonei Bordeaux, anunța șeful DSU, Raed Arafat. In urma consultarii cu presedintele Klaus Iohannis, prim-ministrul Nicolae Ciuca a convocat, joi, Comitetul…

- Cel de-al doilea contingent de pompieri romani, care a ajuns in aceste zile in Grecia, intervine la prima misiune de localizare si lichidare a incendiului izbucnit in proximitatea mai multor locuinte din zona Penteli, aflata in nord-estul Atenei. Misiunile desfasurate constau in limitarea propagarii…

- Modulul national specializat de stins incendii de padure actioneaza luni, 4 iunie, pentru lichidarea unui incendiu, in zona regiunii Schimatari, situata la Nord de Atena, informeaza Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta IGSU .Astfel, 28 de pompieri romani, 3 masini de stingere incendii de…

- Primul contingent de pompieri romani, format din 28 de ofiteri si subofiteri, a plecat joi spre Grecia, unde participa la un program european pilot de prepozitionare, transmite News.ro. Scopul misiunii este stingerea incendiilor de padure și este organizata de Directia Generala Protectie Civila Europeana…