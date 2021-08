Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari romani aflati in Grecia au asigurat, atat pe parcursul zilei de marti, cat si noaptea de marti spre miercuri, protectia impotriva flacarilor a Manastirii Profitis Ilias din zona Vilia.

