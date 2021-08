Stiri pe aceeasi tema

- In cea de-a patra zi, pompierii romani intervin alaturi de pompierii din Republica Moldova, ajunși ieri, 10 august, in Grecia, pentru stingerea incendiilor din zona Spathari a insulei Evia cu opt mașini de stingere, doua cisterne și o drona, informeaza Departamentul pentru Situatii de Urgenta. Potrivit…

- In mod permanent se mentine legatura cu ofiterul elen delegat in asistarea si buna desfasurare a intregii misiuni derulate de salvatorii romani si moldoveni.In cea de a patra zi, actiunile de stingere a incendiilor vor continua cu 6 masini de stingere, 2 cisterne si 1 drona, in zona Spathari. Totodata,…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) a postat pe pagina de Facebook o imagine in care un pompier roman, aflat in insula Evia, puternic afectata de incendiile izbucnite in Grecia, a gasit și salvat o broasca țestoasa. „O broasca țestoasa a fost salvata de pompieri, in zona Spathari…

- In cea de-a treia zi, pompierii romani , elogiatia in presa elena , intervin pentru stingerea incendiilor din zona Spathari a insulei Evia cu 6 mașini de stingere, 2 cisterne și 1 drona, informeaza Departamentul pentru Situatii de Urgenta. Potrivit DSU, in aceasta dimineața, pentru a avea o imagine…

- Incepand cu ora 08.00, 45 de pompieri acționeaza pentru lichidarea incendiilor care au cuprins vegetația uscata și fondul forestier din zona Spathari, anunța Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU). Dispozitivul va fi similar celui de ieri, intervenția asigurandu-se cu 6 mașini de stingere…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) anunța ca 25 de pompieri cu 4 unitați de tehnica vor pleca in Grecia pentru a ajuta la stingerea incendiilor. Astfel, maine, 9 august, va avea loc o manifestație de petrecere a efectivului IGSU, transmite știri.md Totul se va petrece…

- Convoiul format din cei peste 100 de pompieri salvatori care au plecat din Romania pentru a sprijini autoritatile elene sa stinga incendiile de vegetatie a ajuns in Atena, informeaza, sambata, Departamentul pentru Situatii de Urgenta. Potrivit sursei citate, ofiterii responsabili romani…

