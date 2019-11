IGSU: Pompierii din judeţele Braşov, Hunedoara şi Sibiu au intervenit pentru înlăturarea efectelor fenomenelor meteorologice Pompierii din judetele Brasov, Hunedoara si Sibiu au intervenit in ultimele 24 de ore pentru limitarea si inlaturarea efectelor generate de fenomenele meteorologice periculoase.



La nivel national au fost emise 29 atentionari/avertizari meteorologice care vizau intensificari ale vantului in zona de munte si in sudul Banatului.



"Astfel, la nivel national au fost inregistrate efecte de vreme rea in patru localitati din judetele Brasov, Hunedoara si Sibiu, unde s-a intervenit pentru degajarea a 35 de acoperisuri desprinse, 7 copaci cazuti pe carosabil, 2 panouri publicitare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

