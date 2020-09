IGSU: Pompierii au intervenit în peste 4.000 de cazuri, în ultimele trei zile Pompierii militari au gestionat 4.158 de interventii in situatii de urgenta la nivel national, in perioada 25 - 27 septembrie, majoritatea de asistenta medicala, echipajele SMURD actionand pentru acordarea masurilor de prim ajutor unui numar de 3.482 de persoane aflate in dificultate.



"Salvatorii au intervenit pentru stingerea a 277 de incendii, precum si in alte 617 de interventii, in sprijinul comunitatilor, cum ar fi deblocare persoane sau animale, distrugere munitie neexplodata, etc. Totodata, echipajele de descarcerare au fost solicitate sa intervina pentru extragerea persoanelor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

