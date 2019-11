Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) organizeaza, miercuri dimineata, un nou exercitiu de prevenire a populatiei civile asupra iminentei producerii unui atac aerian. Sirenele din țara vor emite semnalul „Alarma aeriana”, incepand cu ora 10,00, precizeaza IGSU intr-o postare pe Facebook.…

- Pompierii militari si silvicultorii au reusit sa stinga cele doua incendii de padure care s-au declansat, in urma cu o saptamana, in zonele Buces, din nordul judetului si Valea Rea, din sudul regiunii, flacarile distrugand 45 de hectare de litiera de foioase si conifere, a informat luni Inspectoratul…

- Pompierii din judetul Hunedoara intervin la doua incendii de padure, dintre care unul se manifesta in sudul judetului, pe o suprafata de 15 hectare, iar al doilea, pe 5 hectare, in nord potrivit news.roPotrivit unui comunicat de presa transmis, marti, de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta…

- In perioada 07 - 13 octombrie 2019, echipajele de interventie din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Basarab I” al judetului Dambovita au fost solicitate si au intervenit la 80 de evenimente.

- Echipajele de interventie din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Basarab I” al judetului Dambovita au fost solicitate si au intervenit la 96 de evenimente: 7 incendii la gospodariile populatiei (locuinte, anexe gospodaresti, etc.), 68 incendii de vegetatie, 13 actiuni pentru asigurare…

- Cel mai mare exercițiu din Romania de conducere și de raspuns in cazul unor incendii de padure, numit ForFirEx 2019, este organizat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgența, in perioada 23 – 27 septembrie a.c., in județele Caraș – Severin și Hunedoara. La acest exercițiu participa specialiști…

- Pompierii au intervenit la peste 500 de incendii de vegetație uscata, in mai puțin de o luna și jumatate in Eveniment / on 20/09/2019 at 12:46 / Pompierii militari au intervenit, in lunile august și septembrie, pentru stingerea a nu mai puțin de 502 incendii de vegetație uscata, evenimente ce au…

- Peste 7.000 de școli, cladiri, laboratoare, biblioteci sau sali de sport din țara trebuie sa dețina autorizație de securitate la incendiu, insa mai bine de jumatate funcționeaza fara aviz, precizeaza IGSU. Cele mai multe cladiri nu au obținut avizul deoarece sunt incluse in proiecte de modernizare,…