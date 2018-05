Stiri pe aceeasi tema

- Peste 4.500 de situatii de urgenta au fost inregistrate in minivacanta de 1 Mai, pompierii intervenind pentru stingerea a 300 de incendii si pentru acordarea primului ajutor, informeaza Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.

- Carmen Dan: Minivacanța de 1 Mai trebuie gestionata cu mare atenție din punct de vedere al ordinii publice, siguranței rutiere și intervenției in situații de urgența. Litoralul romanesc va fi asigurat in vacanța de 1 Mai de aproximativ 800 de forțe ale MAI Sambata, 28 aprilie a.c., ministrul afacerilor…

- Peste 800 de angajati ai Ministerului Afacerilor Interne vor asigura ordinea publica si vor interveni in cazul producerii unor incidente in timpul minivacantei de 1 Mai de pe litoral, urmand sa fie prezenti atat in statiuni, dar si la concertele anuntate pentru aceasta perioada. Inspectoratul pentru…

- In ziua de 15.04.2018, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Cpt. Puica Nicolae” al judetului Arges a fost solicitat pentru a interveni la mai multe incendii. Astfel, un echipaj cu o autospeciala cu apa și spuma de la Detașamentul de Pompieri Bradu a intervenit in localitatea Bradu, pentru stingerea…

- Chiar si pe timpul sezonului rece, atunci cand conditiile meteorologice au permis temperaturi de 5 grade si carosabil uscat , cele doua motociclete SMURD intrate in dotarea Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta, in luna august 2017, au intervenit la mai mult de 80…

- Peste trei sute de incendii s-au produs in minivacanta de Paste, iar SMURD a intervenit la peste 3.800 de cazuri au anuntat, marti, reprezentantii Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta. Potrivit IGSU, in perioada 06 – 09 aprilie, peste 4.600 de pompieri militari au asigurat,…

- In ziua de 19 martie 2018, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Cpt. Puica Nicolae” al judetului Arges a fost solicitat pentru a interveni la mai multe incendii. Astfel, un echipaj cu o autospeciala cu apa și spuma de la Detașamentul de Pompieri Pitești a intervenit in localitatea Moșoaia, pentru…