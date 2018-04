IGSU: Peste 4.500 de situaţii de urgenţă au fost gestionate de pompieri în minivacanţa de Paşte Peste 4.500 de situatii de urgenta au fost gestionate de pompierii salvatori in minivacanta Sarbatorilor pascale, majoritatea misiunilor fiind pentru interventia echipajelor operative destinate acordarii asistentei medicale de urgenta, a anuntat, marti, IGSU.



Astfel, in cele patru zile, la nivel national au fost derulate 4.551 interventii, salvatorii fiind solicitati la 308 misiuni de stingere a incendiilor, 3.839 cazuri SMURD (3.823 pentru acordarea primului ajutor medical si 16 misiuni de descarcerare) si 404 pentru protectia comunitatilor.



La lacasurile de cult nu s-au… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogealdquo; al Judetului Constanta nu au avut liniste de sarbatorile pascale. In prima zi de Paste, militarii ISU "Dobrogealdquo; au intervenit pentru lichidarea a doua incendii ce au cuprins locuinte din municipiul Constanta si care…

- Șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, spune ca finantarea sistemului de sanatate trebuie sa fie folosita in cel mai bun mod pentru acoperirea necesitatilor populatiei si nu pentru profitul furnizorilor de servicii, iar o schimbare radicala este necesara in asigurarea asistentei…

- Masuri speciale de siguranta pentru perioada sarbatorilor de Pasti Pentru zilele de Paste, peste 8.000 de politisti, aproximativ 4.000 de politisti de frontiera si 4.600 de pompieri vor avea grija ca toata lumea sa fie în siguranta. Si politistii rutieri lucreaza zilele acestea - ei…

- Peste șase mii de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne vor asigura ordinea publica pe întreg teritoriul țarii în perioada sarbatorilor de Paști. Echipe de polițiști vor fi dislocate și la cele peste 1300 de biserici, iar noul Serviciu Național Unic pentru Apelurile de Urgența…

- In vizorul celor de la ISU Banat sunt toate locurile care se aglomereaza cand vin sarbatorile. Salvatorii vor controla bisericile, mall-urile, dar și alte mari magazine. „Pe timpul controalelor, se vor instrui persoanele care au atribuții pe linia apararii impotriva incendiilor, din…

- In aceasta perioada premergatoare Sfintelor Sarbatori de Paste, inspectorii de prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta„Neron Lupascu” al judetului Buzau sunt angrenati intr-o serie de activitati ce au drept scop asigurarea nivelului de protectie si siguranta a cetatenilor, precum…

- Sarbatorile Pascale aduc in fiecare an in casele crestinilor, bucuria Invierii Domnului. Ca de fiecare data, Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”Unirea” al județului Alba este alaturi de cetațeni, in incercarea de a avea sarbatori cat mai sigure și liniștite. Premergator sarbatorii de Paște, ISU…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Porolissum” al judetului Salaj recomanda cu fermitate respectarea masurilor minimale de prevenire a incendiilor la obiective de cult cu prilejul Sarbatorilor de Paste. Masurile ce vizeaza lacasurile de cult sunt evitarea desfasurarii slujbelor religioase in…