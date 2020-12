IGSU: Peste 1.300 de situaţii de urgenţă, gestionate de pompieri în ultimele 24 de ore Pompierii militari au intervenit in 1.336 de situatii de urgenta in ultimele 24 ore, dintre care peste 1.100 de interventii pentru acordarea asistentei medicale de urgenta (SMURD).



Potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), pompierii au mai intervenit la 61 de misiuni de stingere a incendiilor, cinci misiuni de descarcerare, patru misiuni de cautare-salvare, 12 misiuni pentru cautare/deblocare/degajare persoane din medii ostile, trei interventii pentru asanarea si distrugerea de munitie neexplodata sau nedezactivata si 148 alte situatii de urgenta.



