- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) Raed Arafat a anuntat ca mai sunt interventii in urma inundatiilor in judetele Dolj si Gorj si ca in celelalte judete afectate interventiile au fost finalizate. El a precizat ca nu au existat persoane ranite, potrivit Agerpres.1Interventii au…

- Autoritatile au evacuat 150 de persoane din comunele Cernatesti si Grecesti, alte 25 de persoane din satul Rasnicu Oghian, comuna Cernatesti, ramanand izolate in urma inundatiilor din ultimele zile, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dolj, potrivit Agerpres."In contextul instituirii…

- Sud-vestul Romaniei este sub ape. A plouat fara intrerupere in Mehedinți, Caraș-Severin, Dolj și Gorj, județele cele mai afectate de inundații. Meteorologii au emis cod roșu de ploi torențiale, scrie antena.ro .

- Vreme capricioasa in Romania! Administrația Naționala de Meteorologie a emis noi avertizari de ploi și furtuni valabile in urmatoarele ore, fiind in vigoare o alerta de cod roșu in județele Mehedinți, Caraș-Severin și in zona de munte a județelor Gorj și Hunedoara. Iata situația din toata țara. Noi…

- Meteorologii au emis avertizari cod portocaliu și cod galben de ploi torențiale, valabile pentru 15 județe, incepand de luni, 12 iunie, de la ora 6:00 și pana marți, 13 iunie, la ora 10.00, informeaza Administrația Naționala de Meteorologie (ANM).Potrivit ANM, judetele Mehedinti, Gorj, Valcea si Dolj…

- Meteorologii anunta instabilitate atmosferica accentuata pentru cea mai mare parte a tarii, de sambata pana duminica dimineata. A fost emisa o avertizare cod portocaliu in judetele Arges, Valcea, Gorj, Mehedinti, Dolj, Olt si in zona de munte a judetelor Caras-Severin, Hunedoara, Dambovita si Prahova.

- Accident in lanț pe DN 6, in Caraș-Severin, luni, in jurul orei 14:00, in care a fost implicat un autocar, trei mașini și o autoplatforma. In urma incidentului, o persoana a murit și alte trei sunt ranite. O persoana si-a pierdut viata si alte trei sunt ranite in urma unui accident de circulatie care…