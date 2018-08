IGSU: O femeie şi-a pierdut viaţa după ce a fost luată de viitură; şase persoane au fost evacuate temporar O femeie cu probleme locomotorii de 71 de ani din satul Basarabasa si-a pierdut viata dupa ce a fost surprinsa si luata de viitura in curtea sa, sase persoane au fost evacuate temporar la rude si o femeie imobilizata, fara apartinatori, a fost cazata la un azil de batrani, in urma manifestarii fenomenelor meteorologice periculoase din 25 de judete, anunta IGSU. Pompierii militari au intervenit in 66 de localitati din 25 judete si in municipiul Bucuresti pentru inlaturarea efectelor de vreme rea, in cursul zilei de marti si pe timpul noptii, actionand pentru evacuarea apei din 332 curti/gradini,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

