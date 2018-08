Stiri pe aceeasi tema

- Peste 800 de pompieri, jandarmi, militari si voluntari au intervenit in ultimele zile pentru limitarea sau inlaturarea efectelor inundatiilor, care au afectat mai multe localitati din judetul Sibiu, informeaza miercuri Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU). Potrivit sursei citate,…

- Pompierii, jandarmii si politistii au intervenit, in ultimele 24 de ore, pentru inlaturarea efectelor inundatiilor in 67 localitati din 27 judete si din Bucuresti. "La nivel national sunt in serviciul operativ peste 22.000 angajati MAI - pompieri, jandarmi si politisti cu peste 9.000 de…

- Luni, 9 iulie, in județul Alba au fost continuate acțiunile de intervenție pentru inlaturarea efectelor inundațiilor produse in data de 08 iulie 2018 in localitatea Șona. -a intervenit pentru inlaturarea efectelor ploilor produse in data de 09.07.2018, astfel: Nr. crt. Unitate administrativ-teritoriala…

- Mai multi pompieri ialomiteni au fost detasati in judetul Bacau pentru o oferi sprijin in zonele inundate. Salvatorii au actionat sambata, 30 iunie, pentru a evacua apa din mai multe gospodarii.

- Peste 250 de oameni intervin, sambata, cu 30 de utilaje pentru inlaturarea efectelor inundatiilor din zona de nord a municipiului Bacau, unde au fost inundate 24 de case si curti, potrivit unui comunicat de presa, remis AGERPRES, de primarie. Interventia vine ca urmare a precipitatiilor cazute in noaptea…

- Peste 1.600 de pompieri militari cu 470 mijloace tehnice au acionat pentru salvarea persoanelor i evacuarea apei din gospodriile afectate de inundaii. Ca urmare a ploilor însemnate cantitativ atât în cursul zilei de ieri cât i pe timpul nopii echipaje de salvatori au monitorizat…

- Incepand din seara de 27 spre 28 iunie, pe perioada codului galben de furtuni si ploi, pentru inlaturarea efectelor situatiilor de urgenta, au intervenit peste 4.400 de politisti. In doua zile cu precipitatii abundente, in mai multe judete din tara, echipajele politiei au intervenit, alaturi de alte…

- Peste 3.300 de pompieri cu peste 2.200 de mijloace tehnice au intervenit, in ultimele 24 de ore, in 60 de localitati din 13 judete pentru limitarea si inlaturarea efectelor generate de fenomenele hidrometeorologice periculoase, informeaza un comunicat de presa al Inspectoratului General pentru Situatii…