- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta a solicitat ISU Prahova prezentarea unui raport preliminar referitor la controalele efectuate la Ferma Dacilor, unde marti a izbucnit un incendiu, soldat, pana la acest moment, cu sase morti, doi raniti si doi disparuti.

- Șapte persoane și-au pierdut viața in urma incendiului de la pensiunea din Prahova. O alta persoana a fost gasita carbonizata printre resturile cladirii distruse de flacari. Cea de-a opta este, in continuare, cautata printre ruine. Șapte persoane decedate in incendiu Bilanțul incendiului de la pensiunea…

- CSA Steaua a precizat, marti seara, ca una dintre victimele incendiului de la pensiunea „Ferma Dacilor” ar un jucator legitimat la grupa Under 17 a Clubului Sportiv al Armatei The post CSA Steaua a precizat, marti seara, ca una dintre victimele incendiului de la pensiunea „Ferma Dacilor” ar fi un jucator…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența(IGSU) a cerut ISU Prahova prezentarea unui raport preliminar referitor la controalele efectuate, inclusiv deficiențele constatate și sancțiunile aplicate, daca acestea exista, precum și masurile dispuse pentru remedierea deficiențelor constatate la spațiile…

- Patriarhia Romana isi exprima profundul sau regret pentru victimele incendiului care a avut loc in dimineata zilei de marti, in comuna Gura Vadului, la pensiunea Ferma Dacilor in urma caruia mai multe si-au pierdut viata.Patriarhia Romana exprima profundul sau regret pentru victimele incendiului…

- Douazeci si sase de persoane se aflau in pensiunea „Ferma Dacilor” din satul Tohani, județul Prahova, in momentul in care aceasta a luat foc. Potrivit autoritaților, acolo avea loc o petrecere privata, la care participa „mult tineret”. Un barbat care a murit, in timp ce incerca sa isi salveze doi dintre…

- Pensiunea din localitatea prahoveana Tohani nu avea autorizație de securitate la incendiu, a anunțat marți dimineața Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Prahova, in urma incendiului in care cel puțin trei persoane și-au pierdut viața. Nereguli fusesera descoperite la aceasta pensiune inca…