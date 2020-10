IGSU: În ultimii opt ani, 370 de copii au fost victime ale incendiilor Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) transmite ca, in ultimii 8 ani, 370 de copii au fost victime ale incendiilor la locuinte, iar 102 dintre acestia si-au pierdut viata. 75 la suta dintre copii erau nesupravegheati in momentul producerii incendiilor. ”Cei mici raman categoria vulnerabila, atunci cand vorbim despre incendii produse la locuinte sau gospodarii! In cele mai multe situatii, ei nu pot aprecia pericolele din jur si le lipseste puterea de a se salva din calea focului! In ultimii opt ani, 370 de copii au fost victime ale incendiilor la locuinte, dintre care… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

