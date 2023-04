IGSU: In Noaptea de Inviere, aproape 5.000 de pompieri au fost la datorie. Interventiile au scazut fata de anul trecut

Stiri pe aceeasi tema

- Pompieri, polițisti și jandarmi vor fi prezenți in zona celor peste 10.000 de lacașuri de cult din intreaga țara, in noaptea de Inviere, fiind pregatiți sa intervina acolo unde este nevoie și in orice situații de urgența, transmite MAI.

- Lumanarile lasate nesupravegheate, pericol de incendiu In Noaptea de Inviere si de Paste credincioșii vor aprinde lumanari sau candele in locuinte. Pentru ca aceste sarbatori sa fie petrecute fara incidente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Nicolae Iorga” al Judetului Botoșani recomanda respectarea…

- In Noaptea de Inviere si de Paste credincioșii vor aprinde lumanari sau candele in locuinte. Pentru ca aceste sarbatori sa fie petrecute fara incidente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Nicolae Iorga” al Judetului Botoșani recomanda respectarea urmatoarelor masuri de aparare impotriva incendiilor:

- Peste 200 de jandarmi mehedințeni vor fi la datorie in perioada 14 – 18 aprilie. Vor acționa pentru asigurarea și menținerea climatului de ordine și siguranța publica. Jandarmii vor fi prezenți in zone aglomerate, piețe și centre comerciale, gari și stații de transport in comun in zona de competența.…

- Inspectoratul de Poliție Județean Alba a luat masurile necesare pentru prevenirea evenimentelor negative și desfașurarea in liniște a manifestarilor prilejuite de Sarbatoarea Floriilor Ortodoxe și de Paștele Catolic. Vor fi suplimentate efectivele de siguranța publica și va fi asigurata prezența echipajelor…

- BULETIN DE PRESA06 martie 2023 Peste 4.000 de misiuni gestionate de pompieri in weekendul care s a incheiat Pe parcursul acestui sfarsit de saptamana 03 05 martie a.c. , salvatorii au fost prezenti la datorie pentru interventia imediata la solicitarile cetatenilor si gestionarea optima a situatiilor…

- Pe parcursul acestui sfarsit de saptamana 03 05 martie a.c. , salvatorii au fost prezenti la datorie pentru interventia imediata la solicitarile cetatenilor si gestionarea optima a situatiilor de urgenta produse la nivel national., transmite IGSU. Acordarea de prim ajutor, descarcerarea, stingerea incendiilor,…