- In cazul furtunilor de vara, insoțite deseori de descarcari electrice, trebuie sa evitam dușurile și salile de baie, deoarece conductele instalațiilor pot conduce electricitate, este unul dintre sfaturile oferite de IGSU in cazul furtunilor de vara. „Deseori neașteptate, furtunile de vara…

- Peste 600 de pompieri din 26 de județe ale țarii vor suplimenta efectivele de salvatori de pe litoralul romanesc in perioada sezonului estival, a anunțat Inspectoratul General pentru Situații de Urgența...

- In judetul Dambovita, vantul puternic a doborat copaci sau a rupt crengi din pomi, in mai multe zone. Echipajele de interventie ale ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) au actionat in trei localitati pentru indepartarea arborilor doborati.

- El a afirmat ca in cadrul sedintei se va discuta despre redeschiderea salilor de spectacole si a restaurantelor, in conditiile in care, incepand de vineri, rata de incidenta a cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2 a scazut sub trei la mia de locuitori."Sedinta Comitetului Municipal pentru Situatii de…

- Pompierii au intervenit, in ultimele 24 de ore, la 66 de incendii si alte 1.084 de misiuni de acordare a asistentei medicale de urgenta, a informat, miercuri, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). "Stingerea incendiilor, acordarea de prim ajutor, descarcerare, deblocare…

- Bucureștiul scapa de restricțiile din weekenduri: magazinele și terasele se vor inchide la ora 21.00, iar circulația se va opri la ora 22.00, așa cum se intampla de luni pana joi. Chiar de marți, se redeschid si salile de fitness. Deciziile sunt luate de Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența:…

- Eveniment Șapte incendii de vegetație uscata și stuf, in numai doua zile aprilie 2, 2021 11:12 Pompierii militari au intervenit, in numai 48 de ore, pentru lichidarea a șapte incendii de vegetație uscata și stuf, izbucnite pe raza localitaților Turnu Magurele, Zimnicea, Magura, Izvoarele, Suhaia…

- Restrictii de circulatie, program redus pentru magazine, masuri speciale in weekend. Masurile au fost adoptate azi, 25 martie 2021 si vor intra in vigoare de maine seara, vineri, 26 martie 2021, dupa intrunirea Comitetului pentru Situatii de Urgenta de maine dimineata. Lista prezentata de secretarul…