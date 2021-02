Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 67 de ani care a fost transferata in alt pavilion din spital este a șaptea victima a incendiului de la Institutul „Matei Balș“ , transmite Mediafax. Femeia a fost internata in pavilionul V al unitații sanitare, la un etaj superior. Pacienta a fost diagnosticata cu o forma severa de infecție…

- * Peste 100 de bolnavi evacuați * Doua linii telefonice pentru rudele pacienților Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineata, in jurul orei 5.00, la parterul Institutului Matei Balș din București, care trateaza bolnavi cu COVID, iar focul a cuprins patru saloane in care erau internați pacienți…

- ENEL X ROMANIA A PUS IN FUNCȚIUNE ȘASE STAȚII DE INCARCARE A VEHICULELOR ELECTRICE IN CONSTANȚA București, 26 ianuarie 2021 - Enel X Romania, parte a Enel X, divizia de servicii energetice avansate a Grupului Enel, a pus in funcțiune primele șase stații de incarcare a vehiculelor electrice in…

- „Oamenii sa deschida bine ochii și sa se vaccineze pentru a scapa de aceasta greutate” – este mesajul transmis de Mihaela Anghel, primul roman care s-a vaccinat impotriva COVID-19. Ea are 26 de ani, este asistenta medicala generalista la Institutul Național „Matei Balș” și a facut parte din echipa care…

- Companiile cu flote mari de autoturisme care circula preponderant in mediul urban ar putea fi incurajate sa-și schimbe parcul auto clasic cu unul electric. Masura ar putea fi subiectul unei scheme de ajutor de stat, a anunțat miercuri Mircea Fechet, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor. Conform acestuia,…

- Tragedia de la Spitalul de Urgența din Piatra Neamț, unde 10 oameni au murit și alți șapte au fost raniți intr-un incendiu izbucnit la secția de Terapie Intensiva, a redeschis problema autorizarii unitaților medicale. Cum multe nu au finanțare pentru acest capitol, premierul Orban susține ca a identificat…

- Medicul ranit in incendiul de la ATI Piatra Neamț va fi transferat la București cu un avion militar. In noaptea de sambata spre duminica, el va fi dus cu o autospeciala SMURD la Iași de unde va fi luat de o aeronava pentru a fi adus pe singurul loc disponibil pentru mari arși de la […] The post Indicii…

- Vanzarile de autovehicule au scazut in Romania cu 28,7% in primele zece luni ale anului, comparativ cu intervalul similar din 2019, marja in care insa automobilele electrice (BEV, PHEV) sunt pe crestere de 67,7%, releva statistica publicata miercuri de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de…