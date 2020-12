Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta minivacanța prilejuita de Ziua Naționala și sarbatoarea Sfantului Andrei, pompierii dambovițeni vor fi zilnic la datorie, 24 de ore din 24, pregatiți sa intervina atat pentru acordarea asistenței medicale de urgența, cat și pentru gestionarea tuturor solicitarilor primite din partea cetațenilor…

- 16.676 de misiuni in primele noua luni ale anului 2020. Este bilanțul activitații prezentat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU). Cele mai multe intervenții au fost realizate de Direcția Regionala Cautare Salvare nr. 2 din municipiul Balți, cu 1.233 de misiuni, urmata de Direcția…

- Pompierii militari au intervenit la nivel national, in ultimele 24 de ore, in peste 1.500 de situatii de urgenta, majoritatea solicitarilor primite fiind pentru acordarea de prim ajutor. Potrivit IGSU, 1.325 de persoane au primit asistenta medicala de urgenta din partea paramedicilor SMURD. In afara…

- Pompierii militari au intervenit, in ultimele 24 de ore, la aproape 1.400 de situatii de urgenta, in intreaga tara, cele mai multe fiind pentru acordarea de prim-ajutor, anunta Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). Alte interventii au fost pentru stingerea unor incendii, in urma…

- Pompierii militari au intervenit, in ultimele 24 de ore, la aproape 1.400 de situatii de urgenta, in intreaga tara, cele mai multe fiind pentru acordarea de prim-ajutor, anunta Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). Alte interventii au fost pentru stingerea unor incendii, in urma…

- Pompierii militari au intervenit, in perioada 25-27 septembrie, la 4.158 de situatii de urgenta, anunta Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). Majoritatea dintre acestea au constat in asistenta medicala, echipajele SMURD actionand pentru acordarea masurilor de prim-ajutor unui numar…

- Un camion incarcat cu porci s a rasturnat, joi dimineata, la intrarea pe autostrada A1, in zona de sud a municipiului Pitesti, pompierii intervenind pentru salvarea animalelor, scrie Agerpres.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Arges, la locul accidentului s au deplasat…

- In Buzau se produc zilnic evenimente care necesita interventia salvatorilor din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Neron Lupascu”. In primele opt luni ale acestui an, pompierii si echipajele SMURD Buzau au avut peste 6.200 de operatiuni.