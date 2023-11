Stiri pe aceeasi tema

- Situație extrem de grava la Spitalul de Psihiatrie Murgeni din județul Vaslui unde 3 pacienți internați in spital au murit, iar un altul a fost transferat in stare grava la spitalul din Birlad, in urma unei toxiinfecții alimentare, conform agerpres.ro. Alți 20 de pacienți de la Murgeni au fost transferați…

- Ministerul condus de Alexandru Rafila a anunțat miercuri seara, 22 noiembrie, ca toți pacienții care aveau simptome digestive, varsaturi și diaree, au fost duși la spitalul din Barlad și au fost preluate probe biologice și de alimente pentru analiza toxicologica la IML Iași.Trei pacienți de la Spitalul…

- Un TIR cu numere de inmatriculare moldovenești a derapat de pe traseu și s-a rasturnat in Romania, la 14 km de Barlad, pe sensul de mers spre Vaslui. Accidentul s-a produs ieri, in jurul orei 14.30. Șoferul autocamionului a avut nevoie de ingrijiri medicale, scrie presa romana .

- O alerta cu bomba a fost inregistrata, luni, la Spitalul Municipal de Urgenta ‘Elena Beldiman’ Barlad, au informat autoritatile. ‘Politia municipiului Barlad a fost sesizata de catre reprezentantul unei unitati medicale din municipiul Barlad cu privire la faptul ca pe adresa de e-mail a unitatii a fost…