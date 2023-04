IGSU: A treia zi de Paste, foarte solicitanta pentru pompierii salvatori! Au intervenit in peste 1.500 de situatii de urgenta,

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Neron Lupașcu” al judetului Buzau au gestionat, in perioada 14 – 17 aprilie, 90 de situații de urgența, dintre care 76 pentru acordarea asistenței medicale de urgența, doua intervenții in urma producerii unor accidente rutiere,…

- BULETIN DE PRESA4 aprilie 2023 In cursul zilei de ieri, 3 aprilie, pompierii militari au intervenit in peste 1.500 situatii de urgenta Inceputul acestei saptamani s a dovedit a fi unul solicitant pentru pompierii salvatori. Astfel, in cursul zilei de ieri, colegii nostri au intervenit in 1.530 de situatii…

- Ieri, 29 martie a.c., pompierii au gestionat 1.443 situatii de urgenta, cele mai numeroase misiuni fiind derulate in zona Bucuresti Ilfov si in judetele Prahova, Arges, Mures, Cluj, Iasi si Dambovita.Pe timpul misiunilor gestionate, pompierii paramedici au asistat medical 1.126 persoane, iar echipajele…

- BULETIN DE PRESA24 martie 2023 Pompierii militari au intervenit in peste 1.400 situatii de urgenta in ultimele 24 de ore Ziua de ieri, 23 martie a.c., a fost solicitanta pentru pompierii salvatori din intreaga tara, cele mai numeroase misiuni fiind derulate in zona Bucuresti Ilfov si in Arges, Cluj,…

- Inceputul acestei saptamani 20.03.2023 s a dovedit a fi unul solicitant pentru pompierii salvatori. Astfel, in cursul zilei de ieri, pompierii au intervenit in 1.586 de situatii de urgenta, cele mai numeroase dintre acestea fiind inregistrate in zona Bucuresti Ilfov si in judetele Brasov, Mures, Prahova,…

- In cursul zilei de ieri, 22.02.2023, salvatorii au intervenit pentru gestionarea a 1.481 de situatii de urgenta. Potrivit IGSU, peste 1.200 de misiuni dintre acestea au fost pentru acordarea asistentei medicale de urgenta, cele mai numeroase interventii de acest tip fiind derulate in zona Bucuresti…

- Ziua de ieri, 08 februarie, a fost solicitanta pentru pompierii din intreaga tara, cele mai numeroase misiuni fiind derulate in zona Bucuresti Ilfov si in judetele Bihor, Mures, Iasi si Cluj, se arata intr un document official trimis de catre IGSU. Echipajele de interventie din intreaga tara au actionat,…

- Ultimele 24 de ore au fost solicitante pentru echipajele operative din intreaga tara, cele mai numeroase misiuni fiind derulate in zona Bucuresti Ilfov si in judetele Cluj, Prahova, Arges, Brasov si Mures.Potrivit IGSU, astfel, in perioada de referinta, pompierii salvatori au actionat pentru localizarea…