IGSU a început testarea sistemului “RO ALERT” Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a inceput, miercuri, testarea sistemului “RO ALERT”. Mai multi bucuresteni au primit miercuri un mesaj pe telefonul mobil. Este un test care urmareste verificarea transmiterii mesajelor de avertizare pentru situatii de pericol pentru populatie. Dupa ce aceste testari vor avea loc si la nivel national, pompierii vor putea spune daca The post IGSU a inceput testarea sistemului “RO ALERT” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

