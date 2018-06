IGSU: 60 de localităţi, afectate de ploi; sute de curţi şi zeci de locuinţe inundate, maşini blocate şi persoane evacuate Ploile abundente care au cazut in cursul zilei de miercuri si in timpul noptii au afectat 60 de localitati din 14 judete, sute de curti si zeci de case, dar si subsoluri, precum si patru obiective socio-economice fiind inundate, mai multe masini - blocate, iar doua persoane evacuate. Potrivit unui bilant al IGSU, probleme din cauza vremii s-au inregistrat in judetele Arges, Bacau, Buzau, Brasov, Braila, Cluj, Covasna, Dambovita, Galati, Ialomita, Neamt, Tulcea, Valcea si Vrancea. "Pompierii din cadrul inspectoratelor pentru situatii de urgenta au actionat pentru evacuarea apei din 21 de locuinte,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

- In urma ploilor violente din cursul zilei de ieri și din timpul nopții, au fost inregistrate pagube și distrugeri in 60 de localitați din 14 județe: Argeș, Bacau, Buzau, Brașov, Braila, Cluj, Covasna, Dambovița, Galați, Ialomița, Neamț, Tulcea, Valcea și Vrancea.

