IGSU: 49 de localităţi din 18 judeţe au fost afectate în urma precipitaţiilor; doi oameni luaţi de viituri In 49 de localitati din 18 judete au fost inregistrate efecte ale precipitatiilor abundente cazute in ultimele 24 de ore, doua persoane fiind luate de viituri, a anuntat, sambata, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). Probleme s-au inregistrat in judetele Bacau, Botosani, Braila, Buzau, Calarasi, Covasna, Dambovita, Galati, Giurgiu, Ilfov, Ialomita, Iasi, Hunedoara, Harghita, Sibiu, Neamt, Teleorman si Vrancea, precum si in municipiul Bucuresti, unde s-a intervenit pentru evacuarea apei din 10 case, 116 curti si 15 subsoluri, de pe 22 de strazi, precum si pentru degajarea unui… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

