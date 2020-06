Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) anunta ca, duminica, in intervalul 7.00 – 21.00, s-au inregistrat efecte ale vremii nefavorabile in 16 localitati din 10 judete, printre care si Calarasi.

- Copilul de 4 ani, cautat începând de sâmbata seara, dupa ce autovehiculul în care se afla a fost luat de pe drum de viitura unui pârâu, în zona localitatii bihorene Valea de Sus, a fost gasit mort duminica dimineata, a anuntat Inspectoratul General pentru…

- Pompierii militari au actionat, in ultimele 24 ore, pentru inlaturarea efectelor produse de ploile abundente si vantul puternic in 13 localitati din noua judete, interventiile vizand scoaterea apei din sute de gospodarii inundate si degajarea de pe carosabil, autoturisme si cabluri electrice a mai…

- Pompierii au intervenit, in ultimele 24 de ore, in mai multe judete, pentru evacuarea apei din gospodarii, ca urmare a ploilor abundente, a informat, joi, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), printr-un comunicat de presa transmis AGERPRES. In ultimele 24 de ore, au fost emise peste…

- Pompierii militari au actionat, in ultimele 24 ore, pentru inlaturarea efectelor produse de ploile abundente si de vremea rea in zece localitati din opt judete, interventiile vizand scoaterea apei din sute de gospodarii inundate, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului General pentru Situatii…

- Municipiul Bucuresti si alte opt judete, Arges, Caras-Severin, Dolj, Giurgiu, Gorj, Prahova, Teleorman si Valcea, au fost afectate de vant si de aversele torentiale din ultimele 24 de ore, informeaza Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU). Fenomenele meteo au smuls mai mulți copaci din…

- Vremea rea a produs pagube in unele zone din țara. Atat Capitala, cat și alte opt județe (Argeș, Caraș Severin, Dolj, Giurgiu, Gorj, Prahova, Teleorman și Valcea) au fost afectate de vant și de aversele torențiale din ultimele 24 de ore, din cate a anunțat Inspectoratul General pentru Situații de Urgența…

- O aeronava C 27 J Spartan a Fortelor Aeriene Romane a executat joi, 2 aprilie, un zbor pentru aducerea, in Romania, a unor echipamente de protectie medicala din Turcia constand in 100 de mii de masti de protectie tip FFP2 si FFP3.Mastile de protectie au fost achizitionate de statul roman prin Oficiul…