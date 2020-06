IGSU: 37 de localităţi din 17 judeţe - afectate de vremea rea în ultimele 24 de ore Un numar de 37 de localitati din 17 judete - Alba, Arges, Brasov, Bistrita-Nasaud, Bihor, Caras-Severin, Calarasi, Giurgiu, Hunedoara, Harghita, Ialomita, Ilfov, Mures, Neamt, Sibiu, Timis si Valcea - au fost afectate de vremea rea in ultimele 24 de ore.



Potrivit IGSU, la nivel national au fost emise 14 atentionari si avertizari hidrometeorologice imediate care au vizat intensificari puternice ale vantului, averse torentiale, grindina, frecvente descarcari electrice, vijelii, scurgeri importante pe versanti si viituri rapide pe raurile mici.



Duminica si pe timpul noptii,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cod galben de inundații in Teleorman/ Sunt vizate raurile Calmațui și Vedea in Social / on 21/05/2020 at 08:45 / Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, miercuri, o avertizare Cod galben de inundatii, valabila pana vineri, ora 10.00, pentru rauri din judetele Sibiu,…

- Hidrologii au emis miercuri o avertizare cod portocaliu de inundatii, valabila pentru 7 județe. Pana vineri dimineața, sunt posibile depasiri ale cotelor de aparare pe rauri din Caras-Severin, Gorj, Mehedinti, Dolj, Hunedoara, Valcea și Arges. Rauri din alte zone sunt sub alerta cod galben. Potrivit…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o avertizare Cod portocaliu de ploi abundente si furtuni, valabila pana joi dimineata in 15 judete din partea de sud si sud-vest a tarii si o noua atentionare Cod galben de vreme instabila ce vizeaza zone din 22 de judete. Astfel, in intervalul…

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 2.221 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 169 de persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind…

- Update 12.53. Pana astazi, 26 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 11.036 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 ( coronavirus ). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 3.054 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 608 persoane diagnosticate cu infecție…

- Pana astazi, 25 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 10.635 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 2.890 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 575 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19,…

- Pana astazi, 24 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 10.417 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 2.817 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 552 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19,…

- Numarul cadrelor medicale infectate cu noul coronavirus este 1031, conform raportarilor primite de INSP din teritoriu. Alba total 18 Arad total 53 București total 149 Bacau total 11 Bihor total 2 Bistrița-Nasaud total 5 Braila total 1 Botoșani total 9 Brașov total 27 Cluj total 15 Caraș-Severin total…