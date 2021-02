Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta a prezentat joi seara un prim raport privind interventia in cazul incendiului de zilele trecute de la Constanta, unde o femeie a murit dupa ce a sarit in gol de la etajul 6 al unui bloc. Intr-un comunicat transmis AGERPRES, IGSU precizeaza ca s-au dispus…

- Comisia de verificare, constituita din ofiteri ai Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, a identificat pe timpul actiunii mai multe disfunctionalitati In data de 16.02.2021, in contextul incendiului produs in municipiul Constanta, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta a dispus…

- Trei ofițeri cu funcții de conducere in ISU Constanța, dar și patru subofițeri sunt cercetați disciplinar in urma verificarilor facute dupa incendiul de la Constanța in care o femeie a murit, se arata in comunicatul transmis, joi seara, de IGSU. IGSU a mai transmis ca „ dezaproba modul de indeplinire…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența a transmis, joi seara, printr-un comunicat de presa, măsurile dispuse în urma controlului la ISU Constanța, acolo unde, in urma cu doua zile, o femeie a cazut de la etajul 6 in urma unui incendiu pentru ca pompierii nu au venit cu o autoscara pentru…

- Cazul femeii din Constanța , care a murit sub ochii pompierilor ajunși fara scara și saltea, a scos la iveala lipsa celor doua dotari esentiale, autoscarile si saltelele pneumatice. ISU Bucuresti – Ilfov dispune de 13 autoscari, insa media pe fiecare judet este de putin peste doua autospeciale, potrivit…

- Seful institutiei a anuntat o ancheta si pentru lamurirea acestui aspect, dar si pentru verificarea modului cum a fost gestionata intreaga situatie de urgenta, precizand ca, daca cineva se face vinovat, trebuie sa raspunda. Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta a transmis, la randul sau,…

- Avocatul Poporului (AP) recomanda inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), Dan-Paul Iamandi, aplicarea masurilor impotriva incendiilor la toate unitatile sanitare din tara, anunța AGERPRES. In recomandarea postata, miercuri, pe site-ul AP, se mentioneaza…

