IGSU: 1.038 de intervenţii derulate de pompieri şi SMURD în ultimele 24 de ore Pompierii militari si salvatorii SMURD au derulat in ultimele 24 de ore un numar de 1.038 de interventii la nivel national, pe timpul slujbelor de Inviere de noaptea trecuta fiind asistate medical la fata locului 56 de persoane, informeaza IGSU intr-un comunicat transmis duminica AGERPRES.



"In ultimele 24 de ore, la nivel national au fost derulate 1.038 interventii, salvatorii fiind solicitati la 59 misiuni de stingere a incendiilor, 872 cazuri SMURD (868 pentru acordarea primului ajutor medical si 4 misiuni de descarcerare) si 107 pentru protectia comunitatilor.

Sursa articol: agerpres.ro

