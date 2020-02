Stiri pe aceeasi tema

- Update! La aceasta ora au loc percheziții in Pitești și Ștefanești. Ar fi vorba despre import de amortizoare de zgomot, care in Romania nu sunt legale, cel mai probabil folosite la braconaj. In aceasta dimineața, polițiști din cadrul Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase – I.G.P.R. efectueaza…

- In aceasta dimineața, polițiști din cadrul Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase – I.G.P.R. efectueaza trei percheziții domiciliare, in municipiul București și in județul Argeș, la regimul armelor și munițiilor. Acțiunea se desfașoara in cadrul Operațiunii SILENCER 2020, in cooperare cu…

- Trei perchezitii au loc miercuri dimineata in Arges si in Bucuresti, intr-un dosar de contrabanda cu arme.”In aceasta dimineata, politisti din cadrul Directiei Arme, Explozivi si Substante Periculoase – I.G.P.R. efectueaza 3 perchezitii domiciliare, in municipiul Bucuresti si in Judetul Arges,…

- In aceasta dimineata, politisti din cadrul Directiei Arme, Explozivi si Substante Periculoase ndash; I.G.P.R. efectueaza 3 perchezitii domiciliare, in municipiul Bucuresti si in judetul Arges, la regimul armelor si munitiilor. Actiunea se desfasoara in cadrul Operatiunii SILENCER 2020, in cooperare…

- Politistii de investigatii criminale din cadrul I.P.J. Constanta au efectuat, in cursul zilei de ieri, 7 perchezitii domiciliare, intr-un dosar penal care vizeaza savarsirea infractiunilor de furt calificat si tentativa la furt calificat. In urma descinderilor au fost retinuti 5 barbati. Urmare a cercetarilor…

- Accident CUMPLIT in Ialomița. A fost activat CODUL ROȘU de intervenție. Trei persoane și-au pierdut viața intr-un grav accident rutier produs, miercuri dupa-amiaza, pe drumul european E85, la limita dintre județele Buzau și Ialomița, informeaza Romania TV. Un Opel cu numere de Bacau care circula dinspre…

- Inspectoratul General al Poliției Romane (IGPR), a anunțat, luni, printr-un comunicat de presa, ca, in urma unei percheziții efectuate in București, a fost depistata o persoana banuita ca ar fi comercializat catre publicul larg articole pirotehnce destinate exclusiv pirotehniștilor autorizați, de…

- In urma unei perchezitii efectuate in Bucuresti, a fost depistata o persoana banuita ca ar fi comercializat catre publicul larg articole pirotehnce destinate exclusiv pirotehnistilor autorizati sau folosirii in scopuri tehnice. La data de 30 noiembrie 2019, politistii Directiei Arme, Explozivi si Substante…