IGPR - taximetrişti din zona aeroporturilor, verificaţi: Amenzi de 17.340 de lei date în doar două ore Aproape 70 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 17.340 de lei, au fost date de politisti pentru abateri de la normele legale care reglementeaza circulatia pe drumurile publice si activitatea de taximetrie, dupa o actiune desfasurata miercuri in zona a sase aeroporturi din tara.



Potrivit IGPR, politistii au actionat pentru verificarea legalitatii activitatii de taximetrie in zona a sase aeroporturi din tara, in doar 2 ore fiind verificate 156 de autoturisme si aplicate 69 de sanctiuni contraventionale.



''La data de 27 iunie, sub coordonarea de specialitate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In luna mai, inspectorii OPC au desfasurat, o actiune de verificare a respectarii prevederilor legale in ceea ce priveste comercializarea produselor cosmetice, inclusiv cele comercializate online. Au fost verificati 889 de operatori economici, din care 878 la vanzarea directa si 11 la vanzarea online.…

- Ieri, polițiștii au intervenit la peste 3.300 de evenimente, au constatat 770 de infracțiuni și au aplicat peste 9.000 de sancțiuni contravenționale, in valoare de aproape 2.300.000 de lei, in cadrul acțiunilor desfașurate pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice.…

- Politistii au aplicat duminica circa 9.300 de amenzi in valoare de peste 3.000.000 de lei, in cadrul actiunilor desfasurate pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. "Pentru siguranta cetatenilor, aproape 8.000 de politisti au actionat, la data de 6 mai, la…

- Peste 1000 de politisti au actionat in minivacanta de 1 Mai, in intreg județul! In aceasta perioada oamenii legii au aplicat peste 1500 de sancțiuni contravenționale. Polițiștii au facut 75 de acțiuni și controale, in urma carora au fost aplicate 1516 de sanctiuni contraventionale, in valoare de aproape…

- Politistii au intervenit, in ultimele trei zile, la peste 9.500 de evenimente, au constatat in jur de 2.200 de infractiuni, au aplicat peste 26.000 de sanctiuni contraventionale, in valoare de aproape 10.100.000 de lei, si au retinut aproximativ 1.650 de permise de conducere, informeaza, luni, IGPR.…

- Operatorii de telefonie mobila risca sa fie lipsiti de licenta sau amenda in valoare de pana la 18 mii de lei daca in urma verificarilor se vor depista abateri.Verificarile vor avea loc de doua ori pe an, primavara și toamna.

- Politistii Biroului Rutier Cluj au continuat activitatile pentru prevenirea accidentelor rutiere si impunerea unei conduite preventive în rândul participantilor la traficul rutier.”La data de 18 aprilie a.c., politistii Biroului Rutier Cluj au continuat activitatile…

- Incepand de vineri, 06 aprilie a.c. Jandarmeria Capitalei a suplimentat gradual dispozitivele de ordine și siguranța publica, in aceasta perioada peste 800 de jandarmi aflandu-se la datorie. Au fost asigurate masurile de ordine și siguranța publica la 20 de evenimente religioase, sportive…